ದಾಖಲೆ:ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1ರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, March 28, 2017, 16:13 [IST]

English summary

After winning the decider in Dharamsala, India were awarded the ICC Test mace and a prize money of $ 1 million for finishing this season at the top. With the series win against Australia, India, now, have become only the third cricketing side to hold series titles against all Test playing nations at the same point of time.