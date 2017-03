ಬಿಸಿಸಿಐ ಗುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ರೈನಾ ಔಟಾಗಿದ್ದರ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು!

ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಮಾಯವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Friday, March 24, 2017, 7:27 [IST]

English summary

BCCI announced renewal of contracts, his name was missing from the list of contracted players. Now, a report in a leading English daily claims to reveal the real reason