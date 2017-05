ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್

ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ 10 ಮಂದಿಗೆ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

English summary

Stars of Royal Challengers of Bengaluru met with the winners of Jio Contest on May 8, 2017. On the dias, cricket fans spent some memorable time with RCB stars.