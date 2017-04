ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ ಮರೆಯಬಾರದು: ಆರ್ ಸಿಬಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಬಹುವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬಲ್ಲ ಸಮರ್ಥ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಟ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿಲ್ಲ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, April 9, 2017, 0:43 [IST]

English summary

On having a needy win in its second IPL match of the season, the Royal Challengers Bengaluru team should not forget its weakness. Its batting line-up somewhat miserable and this is the reflection of Kohli and ABD. So, RCB should plan well to achieve its goal even in the absence of these stalwarts.