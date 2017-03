ಐಪಿಎಲ್ 10 ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಕೂಡಾ ಔಟ್?

10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತವಾಗಿದೆ, ಭುಜದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

Oh dear @RCBTweets , on the heels of losing @imVkohli for a while, now the reported absence of @klrahul11 due to surgery. This will hurt.

Story first published: Friday, March 31, 2017, 13:14 [IST]

English summary

Royal Challengers Bangalore (RCB) were already going to miss the services of their aggressive skipper Virat Kohli for first few matches in IPL 2017, but reports now claim that team's another important member KL Rahul has been ruled out of the entire tournament.