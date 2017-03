ಐಪಿಎಲ್ ಕಿರುಚಿತ್ರ : ಆರ್ ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜ್ವರ

ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಬಂದಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಜ್ವರ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಜ್ವರದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Friday, March 31, 2017, 15:32 [IST]

English summary

S4D Creations present 'RCB in the Blood' a Kannada Short film for the Royal challengers Bangalore fans who are struck with RCB fever. IPL 10 will be starting from April 5,2017