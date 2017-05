ಐಪಿಎಲ್ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ : ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 09: ಈ ಬಾರಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತ ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ ಸಿಬಿ) ತಂಡ ಮೇ 14ರಂದು ಐಪಿಎಲ್ 10ರ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯವಾಡಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.



ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಟಗಾರ ಎಬಿಡಿ ಅವರು 9 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 216ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, 89 ಅಜೇಯ ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರ್ ಸಿಬಿ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗದ ಎಬಿಡಿ ಅವರು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೇ ಸಾಧನೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

A disappointing #IPL2017. Some tough lessons learnt that we take in to next year! Happy to be home with the family before the #CT17 in June.