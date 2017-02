ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್

ಅಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.

Story first published: Friday, February 24, 2017, 14:38 [IST]

English summary

India's premier bowler and current world No.1 in Tests, Ravichandran Ashwin, touched another milestone on Friday (Feb 24) here at the Maharashtra Cricket Association Stadium.