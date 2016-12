ಅಶ್ವಿನ್ ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 2016ರ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣ!

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಬೌಲರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಐಸಿಸಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡೆದಿರಬಹುದು, ಅದರೆ, ಅಶ್ವಿನ್ ಗೆ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

I delivered carrom baby #2 on the 21st. She waited out a State-wide shut down thanks to the cyclone AND 5 days of Test cricket at Chepauk👩‍👧

English summary

The outgoing year 2016 had another moment of joy for India's star off-spinner Ravichandran Ashwin.Ashwin, who had a remarkable year in his cricketing career, became father of a second child as his wife Prithi Ashwin gave birth to a baby girl.