ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಖ್ ಆಟಗಾರ ಎಂಟ್ರಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರೊಬ್ಬ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಖ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮಹಿಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಸಿಖ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Mahinder Pal Singh today (March 14) became one of the very few Sikh cricketers to play in Pakistan's domestic competitions as he turned out for Candyland team in a Patrons Trophy Grade-2 tournament.