ರಣಜಿ: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮುಖಭಂಗ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೆಮಿಫೈನಲಿಗೆ

ರಣಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ.

English summary

Tamil Nadu beat Karnataka comprehensively by 7 wickets in the quarter-finals of Ranji Trophy 2016/17 to reach the semi-final.