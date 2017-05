ಮತ್ತೆ ಹಳೇ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಜಾರಲಿದೆಯೇ ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ?

2016-17ನೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ, ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರಣಜಿ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು, ಕೋಚ್ ಗಳಿಂದ ಅಪಸ್ವರ ಎದ್ದಿದೆ.

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 10:59 [IST]

English summary

The Board of Control for Cricket in India's (BCCI) concept of playing the 2016-17 Ranji Trophy matches at neutral venues received a thumbs down from most quarters at the captains' and coaches' meeting here on Tuesday (May 23).