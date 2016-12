ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಗುಜರಾತಿನ ರಣಜಿ ಆಟಗಾರ

ಜೈಪುರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 27: ಗುಜರಾತಿನ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸುಮಿತ್ ಗೋಹೆಲ್ ಅವರು ಇಂದು(ಡಿಸೆಂಬರ್ 27) ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾ ವಿರುದ್ಧದ ರಣಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 359ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದ ಸಮಿತ್ ಅವರು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಸಮಿತ್ ಅವರು 723 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 45 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ 359ರನ್ ಚೆಚ್ಚಿದರು.

ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 4 ರನ್ನಿಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ದ ಸಮಿತ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಟವಾಡಿದರು. ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ 5ನೇ ತ್ರಿಶತಕವಾಗಿದೆ.



Samit Gohel 359* is the 4th triple centurion in fc cricket history to carry his bat thro' the inns! The last one did it 81 yrs ago in 1935!