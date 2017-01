ದ್ರಾವಿಡ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಸಚಿನ್ ಸಮಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಪೃಥ್ವಿ

ಮುಂಬೈನ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಇಂದು ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ಅವರಿರುವ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Mumbai's 17-year-old opener Prithvi Shaw today (January 5) hit a century to join an elite list of cricketers that includes batting legend Sachin Tendulkar.