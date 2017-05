ರಿಷಬ್ -ಸಂಜುಗೆ ದ್ರಾವಿಡ್ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತೆ!

ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ನ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾದ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಹಾಗೂ ಸಂಜು ಸಾಮ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಬಹುದು.

INTERVIEW: When the legendary Dravid told his boys @RishabPant777 & @IamSanjuSamson not to bat like him - by @PrajPP https://t.co/AWj4dRARYP pic.twitter.com/SP6FS98UPx

English summary

Delhi Daredevils (DD) mentor Rahul Dravid has a piece of advice for youngsters Rishbah Pant and Sanju Samson, that is not to bat like him in the Indian Premier League (IPL) 2017.