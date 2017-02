ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಲು ಪರದಾಡಿದ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹಾಗೂ ತಂಡ

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಂಡರ್ 19 ತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿ ವೇಳೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಲು ಕಾಸು ಸಿಗದೆ ಒದ್ದಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

Rahul Dravid coached India U-19 have no money for dinner. India U-19 team is playing England colts in the 5 one-day international series followed by a Test rubber, but players are depending on money from their parents to fend for themselves.