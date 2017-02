ಡೆನ್ನಿಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಸಜ್ಜು

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಈ ದಿಗ್ಗಜ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಲಿ

English summary

India's premier bowler and present No. 1 in Tests, Ravichandran Ashwin, will be aiming to create another record when India lock horns with Bangladesh in the one-off Test at Hyderabad.