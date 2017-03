ಐಪಿಎಲ್ ನಿಂದ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್ ಕೂಡಾ ಔಟ್

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ನಂತರ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾದ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

English summary

Senior India bowler Ravichandran Ashwin, who had a fantastic Test season, is likely to give the upcoming tenth edition of the Indian Premier League a miss.