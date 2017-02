ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಟ್ವೀಟ್ ಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ: ಅಶ್ವಿನ್

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 234 ಹುದ್ದೆಗಳು ತೆರವಾಗಲಿ(ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ) ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಇದೀಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

To all the youngsters in TN, 234 job opportunities to open up shortly.

Guys please cool it down, it is a job creation drive.Nothing to do with Politics. #howmuchtwisting 😂

Story first published: Monday, February 6, 2017, 16:48 [IST]

English summary

Off Spinner R Ashwin clarifies his tweets not about Tamil Nadu politics. The 30-year-old ace cricketer R Ashwin denied it with another tweet: "Guys please cool it down, it is a job creation drive. Nothing to do with Politics.#howmuchtwisting."