ಮುತ್ತಯ್ಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್

ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಸರಣಿಯಿಂದ ಸರಣಿಗೆ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಮುರಿದರು.

English summary

India's star off-sinner and World No. ranked bowler Ravichandran Ashwin reached several milestones with yet another match-winning performance in the second Test against Australia on Tuesday (March 7).