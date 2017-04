ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಶಶಿಕಾಂತ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಪಿ.ವಿ. ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿ.ಕೆ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಅಗಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Karnataka have appointed former captain PV Shashikanth as the head coach for the 2017-18 domestic season. GK Anil Kumar will be the assistant coach.