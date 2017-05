ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀಗಿದೆ

ಐಸಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಿತ್ತಾಟ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಮನವಾಗಿದ್ದು, ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 23:44 [IST]

English summary

With uncertainty over opener KL Rahul, selectors will face a challenging task of whom to pick up as the partner for Rohit Sharma to start the innings for India. Ajinkya Rahane's poor show in the ongoing Indian Premier League (IPL) 2017 is also going to be discussed by the selection committee as the they sit t