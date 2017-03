ಆಹಾ ಎಂಥಾ ಚಿತ್ರ! ಚಾಯ್ ವಾಲ ಜತೆ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಧೋನಿ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವುಳಿದರೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಯ್ ವಾಲನೊಬ್ಬನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನ ಜತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, March 3, 2017, 15:39 [IST]

He may not be playing international cricket as of now, but former India skipper Mahendra Singh Dhoni is still making headlines for his captaincy skills in the ongoing Vijay Hazare Trophy as well as for his gesture off-the field.