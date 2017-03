ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ : ಆಸೀಸ್ ಏಟಿಗೆ ಎದಿರೇಟು ಕೊಟ್ಟ ಇಂಡಿಯಾ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಮೂರನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಏಟಿಗೆ ಎದಿರೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಪೂರ್ತಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Story first published: Friday, March 17, 2017, 23:55 [IST]

India showed grit and gave Australia a tough fight in the absence of their aggressive skipper Virat Kohli on the second day of the third Test here on Friday (March 17).