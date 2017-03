ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ : ಹಿಮಾಚಲದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾದಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜು

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಅಭ್ಯಾಸ ಶಿಬಿರದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Story first published: Friday, March 24, 2017, 16:21 [IST]

India and Australia squads are sweating it out heavily as they are gearing up for the crucial fourth Test match in Dharamsala, starting March 25.Here are a few images to show you how cricketers are practicing Dharamsala and revelling the beauty of the hill station.