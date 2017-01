ಕರಾಚಿ: ಪರೋಟಾ ತಯಾರಕ ಬನ್ ಗಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್

ಕರಾಚಿಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರೋಟಾ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹನಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ಈಡೇರಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಎನ್‌ಸಿಎ) ಇಲೆವೆನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A paratha maker from the land of outrageous pace bowlers is set to play cricket for Pakistan side.Paratha maker Hanan Khan Achakzai to Play for Pakistan’s NCA XI side