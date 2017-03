ಭಾರತ- ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಿಂದಾಗಿ ಹದೆಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಸರಣಿ ಆರಂಭ ಡೌಟ್ ಎನಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Pakistan's cricketers, past and present, have told the PCB not to expect the BCCI to schedule any bilateral series with the country in the near future.