ಸಿಎಲ್ಟಿ20: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಮ್ರಾನ್ ಔಟ್, ಉಮರ್ ಇನ್

ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ 18ರ ವರೆಗೆ 18 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್‌ನ 3 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಿಎಲ್ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Pakistan's selectors have dropped opener Kamran Akmal from the 15-man squad for the Champions Trophy to be held in England in June but recalled his younger brother Umar.