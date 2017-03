ಸ್ಪಾಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಅಮಾನತು

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಬುಕ್ಕಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಪಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಂಧೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ವಿ‌ಷಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, March 14, 2017, 16:58 [IST]

English summary

Paceman Mohammad Irfan has been charged and suspended by the Pakistan Cricket Board (PCB) in a spot-fixing case.