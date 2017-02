5ನೇ ದಿನ : ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರವಾಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ 459 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ

English summary

Bangladesh face an unhill task of saving the match on the final day of one-off Test against India here at Uppal Stadium on Monday (Feb 13).