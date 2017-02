ಇಂಡೋ-ಬಾಂಗ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್: 299 ರನ್ ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ

ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರದಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ 388 ರನ್ ಗಳಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ 299 ರನ್ ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

Story first published: Sunday, February 12, 2017, 12:41 [IST]

English summary

India bowlers bundled out Bangladesh for 388 in the first innings to take 299-run lead on day four of the one-off Test at Hyderabad on Sunday (Feb 12).