ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ನೂರನೇ ಶತಕಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ನೂರನೇ ಶತಕಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೆ (ಮಾ.16) ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 20:20 [IST]

English summary

On March 16, 2012, Sachin Tendulkar had scored his hundredth centurion in the Asia Cup encounter against Bangladesh at the Shere Bangla National Stadium in Mirpur and is the only one till this day to have achieved the rare feat.