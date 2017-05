ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್

ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಕುಲಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್ ಅವರ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕೈಫ್ ರನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

1.Nobody is Thekedaar of any religion. 2. No name is copyrighted by the Thekedaars. 3.India is by far the most inclusive & tolerant country.

Wow ! If I support India's victory , I should remove Mohammad. I am proud of my name. Aamir means "full of life" , you need to get one. https://t.co/eJrAqNioA2

Congratulations India. Thanks to the International Court of Justice , justice has prevailed. #KulbhushanJadhav

English summary

When a troll attacked Mohammad Kaif for hailing international Court of Justice's verdict in the Kulbhushan Jadhav case, ‏the cricketer taught him a lesson in taking pride about one's country. Kaif's three-point tweet telling trolls that India comes showed why we love these cricketers so much.