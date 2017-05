ಐಪಿಎಲ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ , ಪುಣೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ!

2018ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆಯಲಿವೆ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ ತಂಡಗಳು ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ

English summary

Gujarat Lions owner Keshav Bansal confirmed that they along with Rising Pune Supergiant will not participate in the IPL 2018 as Chennai Super Kings and Rajasthan Royal come back from suspension.