ಟಿ20: ಮನ್ರೋ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಣಿಸಿದ ಕಿವೀಸ್

ಕಾಲಿನ್ ಮನ್ರೋ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಮೌಂಟ್ ಮಾಂಗಾನೂಯಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟ್ವೆಂಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಿವೀಸ್ 48ರನ್ ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

English summary

Colin Munro smashed 101 off 54 balls as New Zealand posted a daunting 195-7 after being sent in to bat by Bangladesh in the second Twenty20 in Mount Maunganui on Friday (Jan 6).