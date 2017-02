ವಿಡಿಯೋ: ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಂತೆ ಹಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದ ಸಹಾ!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಅತಿಥೇಯ ಭಾರತ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ವೃದ್ಧಿಮಾನ್ ಸಹಾ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

India's wicketkeeper Wriddhiman Saha turned out to be a "Superman" as he pulled off a stunning catch during the 1st day of the 1st Test against Australia here today (February 23).