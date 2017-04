ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬಾಸ್ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೊಹ್ಲಿ

ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬಾಸ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರ್ ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಚುಟುಕು ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಕತ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

English summary

Royal Challengers Bangalore (RCB) captain Virat Kohli swapped his bat with a microphone as he interviewed team-mate Chris Gayle on Tuesday night (April 18) after a 21-run victory over Gujarat Lions (GL) in Match 20 of the Indian Premier League (IPL) 2017.