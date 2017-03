ವಿಡಿಯೋ: ಜಡೇಜ ಹಿಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚಿಗೆ ವಾರ್ನರ್ ಬಲಿ!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಕತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದೆ.

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 14:37 [IST]

English summary

Ravindra Jadeja took a brilliant reflex catch off his own ball to give India their first breakthrough in the third Test match against Australia here on Thursday (March 16).