ವಿಡಿಯೋ: ಧೋನಿ ಹೊಡೆದ ಸಿಕ್ಸರ್ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಆ ಕ್ಷಣ!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ರಂತೆ ಧೋನಿ ಕೂಡಾ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರು. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯದ ಮುಖ್ಯಾಂಶ ನೋಡುವಾಗ ಧೋನಿ ಹೊಡೆದ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೊನೆಗೆ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತು.

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 23:23 [IST]

English summary

India's star batsman Mahendra Singh Dhoni is known for being a calm and composed cricketer but the fans witnessed his rage during second ODI against England at Cuttack on Thursday (January 19).