Video: ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆದ ಕೋಚ್ ಕುಂಬ್ಳೆ

ರಾಂಚಿ, ಮಾರ್ಚ್ 10: ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಓ ಕೀಫ್ ಅವರ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಕೋಚ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ...

46 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸಲ್ಲೇ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಓ ಕೀಫ್ ಅವರ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು.

ಚೇತೇಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 92 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ ಎದುರಿಸಲು ತಿಣುಕಾಡಿದರ

VIDEO: What did @cheteshwar1 do to counter Starc & O'Keefe in the Bengaluru Test. Find out here #TeamIndia #INDvAUShttps://t.co/F1n81NU5JP pic.twitter.com/pw6cpsdMdb