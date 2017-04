ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ತವರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜಯದ ಸಿಹಿ

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಸಿತದ ತಪ್ಪಿಗೆ ದಂಡ ತೆತ್ತ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ತವರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸವಿ ಕಂಡ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್.

Story first published: Wednesday, April 12, 2017, 23:55 [IST]

Impressive batting by middle order batsman Nitish Rana (-) and Opener-cum-captain Parthiv Patel (39) lead Mumbai Indians to victory in IPL match against Sunrisers Hyderabad on 12th April,2017. The match was played at Wankhede stadium of Mumbai.