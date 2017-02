ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಪ್ರಯಾಣ ಏಕೆ? ಎಲ್ಲಿಗೆ?

13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹಳೆ ನಂಟನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Former India captain Mahendra Singh Dhoni will be leading his home state Jharkhand in the upcoming Vijay Hazare Trophy on Wednesday (Feb 22) shocked one and all with yet another humble gesture by travelling with his team in a train to reach Kolkata for the premium one-day domestic tournament.