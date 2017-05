ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ!

ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಳನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಧೋನಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 10:31 [IST]

Mahendra Singh Dhoni added another record to his name when he and Rising Pune Supergiant (RPS) reached the Indian Premier League (IPL) 2017 final here tonight (May 16)