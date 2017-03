ಧೋನಿ ಅವರ 3 ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸಿದ ಖದೀಮರು

ಧೋನಿ ತಂಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೋಟಲ್ ನಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯ 3 ಮೊಬೈಲ್ ಗಳು ಕಳುವಾಗಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್

English summary

Former India skipper Mahendra Singh Dhoni has registered an FIR at a police station in New Delhi after his mobile phone was lost in the fire at the hotel where he and Jharkhand team were staying.