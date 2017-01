ನಾಯಕತ್ವ ತೊರೆದಿದ್ದೇಕೆ? ಧೋನಿಯಿಂದ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಅರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, January 13, 2017, 19:04 [IST]

English summary

Days after he stunned the cricket fraternity with his decision to quit captaincy ahead of the the ODI series against England, Mahendra Singh Dhoni has finally revealed the reason for his decision to step down.