ಸಚಿನ್ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಶತಕ ವೀರ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರು ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಮುರಿದು, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 17:38 [IST]

India's star cricketer Mahendra Singh Dhoni claimed another record under his belt during during the second one-day international (ODI) match against England here on Thursday (Jan 15).