ಧೋನಿ ಈಗ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸರದಾರ

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಇಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 2ನೆ ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 200 ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, January 20, 2017, 10:01 [IST]

English summary

Dhoni became the fifth player to hit 200 sixes in ODIs after Shahid Afridi (356), Sanath Jayasuriya (270), Chris Gayle (270) and Brendon McCullum (200). 196 of his 203 sixes came for India which makes it the most for India eclipsing 195 by Sachin Tendulkar.