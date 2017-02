ಇಯಾನ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಯಾನ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ XI ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ...

English summary

England's limited overs skipper Eoin Morgan has picked up his all-time Playing XI and named his teammate and former England skipper Alastair Cook as its captain for the Lord's Cricket Ground official social media.