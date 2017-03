ಆಟಗಾರರು ತಂಗಿದ್ದ ಹೊಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಾಂಡ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 18, ಶನಿವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ

Story first published: Friday, March 17, 2017, 10:46 [IST]

English summary

Former India skipper Mahendra Singh Dhoni and his Jharkhand teammates had a narrow escape on Friday (March 17) after fire broke out at a hotel in Delhi where they were staying.