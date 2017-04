ಫೇಸ್ ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ!

ಐಪಿಎಲ್ 10 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಆಡದಿದ್ದರೂ ಕೋಹ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 16:38 [IST]

English summary

Most followed IPL 10th edition cricketer in facebook and Instagram is Virat Kohli. Even though he has not played any match in the 10 edition yet, he is still in the top place.